Nesta terça-feira (10), a revista Forbes publicou a edição atualizada do ranking das pessoas mais ricas do mundo, que contou com a adição de 400 novos nomes a mais do que o balanço de 2025.

Baseado em dados apurados no dia 1º de março, o relatório contabilizou um total de 3.428 nomes. E vale destacar que grande parte das posições foram ocupadas por empresários dos Estados Unidos (989, mais especificamente).

O país norte-americano, que inclusive conta com diversos nomes no topo da lista ou em posições de destaque, é seguido pela China, que reuniu cerca de 610 representantes, e pela Índia, com 229.

A lista ainda evidencia a força do setor de tecnologia, que segue altamente lucrativo, já que ao menos oito das dez primeiras posições são ocupadas por empresários da área. Confira o top 10 abaixo:

Elon Musk (Tesla, SpaceX): US$ 839 bilhões;

US$ 839 bilhões; Larry Page (Google): US$ 257 bilhões;

US$ 257 bilhões; Sergey Brin (Google): US$ 237 bilhões;

US$ 237 bilhões; Jeff Bezos (Amazon): US$ 224 bilhões;

US$ 224 bilhões; Mark Zuckerberg (Facebook): US$ 222 bilhões;

US$ 222 bilhões; Larry Ellison (Oracle): US$ 190 bilhões;

US$ 190 bilhões; Bernard Arnault & família (LVMH): US$ 171 bilhões;

US$ 171 bilhões; Jensen Huang (Semicondutores): US$ 154 bilhões;

US$ 154 bilhões; Warren Buffett (Berkshire Hathaway): US$ 149 bilhões;

US$ 149 bilhões; Amancio Ortega (Zara): US$ 148 bilhões.

Elon Musk segue liderando o ranking das pessoas mais ricas do mundo

Embora diversos nomes de peso tenham figurado no top 10 destacado anteriormente, o empresário Elon Musk, que é dono de empresas como a Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter), se manteve isolado na liderança mais uma vez.

Vale lembrar que, até o ano passado, ele já tinha conquistado o título de pessoa mais rica do mundo por conta de sua riqueza estimada em US$ 342 bilhões. Contudo, com o passar do tempo, sua fortuna subiu quase US$ 500 bilhões.

Estes resultados estão relacionados tanto ao sucesso de seus empreendimentos quanto ao êxito de acordos executivos. E é relevante destacar que, caso este ritmo se mantenha, Musk tem altas chances de se tornar o primeiro trilionário da história.