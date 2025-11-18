A CBF divulgou na última sexta-feira (14) uma pesquisa sobre os hábitos do torcedor no futebol brasileiro. Entre os dados levantados pela Nexus, está o ranking das maiores torcidas do país, liderado pelo Flamengo, com 26%. O levantamento considerou apenas pessoas que declararam torcer para algum clube nacional, grupo que corresponde a 78% dos entrevistados.

Dentro desse recorte, os rubro-negros aparecem em primeiro lugar, seguidos pelo Corinthians, com 19%. Na sequência vêm São Paulo (9%), Palmeiras (7%) e Vasco (5%). Fecham o Top-10 as torcidas de Internacional (4%), Cruzeiro (4%), Atlético-MG (3%), Grêmio (3%) e Santos (3%).

Outros três clubes aparecem com 2% da preferência dos entrevistados: Bahia, Botafogo e Fluminense. Além disso, 11% dos torcedores declaram apoiar outras equipes. O levantamento também revela que a proporção de homens que se identificam como torcedores é maior (87%) em comparação às mulheres (69%).

Já entre as faixas etárias, os jovens de 16 a 24 anos (83%) superam os torcedores acima de 60 anos (72%). No recorte regional, a pesquisa indica que o Sudeste concentra a maior proporção de torcedores declarados (82%), enquanto no Nordeste esse índice é de 71%.

Já em relação à renda, pessoas que ganham entre dois e cinco salários mínimos apresentam maior taxa de identificação com algum clube (82%) do que aquelas que recebem até um salário mínimo (74%). A pesquisa ouviu 2.006 brasileiros de todos os estados, com 16 anos ou mais, entre os dias 15 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.