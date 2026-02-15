As placas de trânsito desempenham papel fundamental na organização das vias. Elas servem para orientar, alertar, estabelecer regras e garantir que motoristas e pedestres circulem com segurança. Cada modelo possui um significado próprio, previsto nas normas brasileiras, e compreender essas indicações é essencial para evitar infrações e acidentes.

Nos últimos meses, uma sinalização específica passou a despertar curiosidade nas redes sociais. Trata-se de uma placa formada por um círculo vermelho com fundo branco, mas sem qualquer desenho ou inscrição no centro — diferente das mais comuns vistas nas ruas e rodovias do país.

O que indica a placa R-100

Conhecida internacionalmente como R-100, essa placa tem uma mensagem direta: proíbe a circulação de todos os tipos de veículos no trecho onde está instalada. Ao contrário de outras sinalizações que restringem apenas caminhões, motocicletas ou ônibus, por exemplo, a determinação vale para qualquer automóvel.

Mesmo sem apresentar símbolo interno, o aviso é claro: o acesso é totalmente vetado. Em locais onde ela é adotada, o motorista deve interromper o trajeto e buscar um caminho alternativo.

Sinalização não integra normas brasileiras

Apesar de circular em vídeos e publicações na internet, a placa R-100 não faz parte do conjunto oficial de sinalizações previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ela não é utilizada em estradas ou áreas urbanas do país.

O que chama a atenção é justamente o visual incomum. A ausência de ícones no centro provoca estranhamento e leva muitos condutores a questionar se se trata de uma nova regra.

Especialistas reforçam que, diante de qualquer sinal desconhecido, a conduta mais segura é agir com cautela. Respeitar a sinalização e buscar informação adequada são atitudes que contribuem para um trânsito mais organizado e seguro.