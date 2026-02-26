No Brasil, o governo federal estabelece um valor mensal fixo para corresponder ao salário mínimo. Em contrapartida, nos Estados Unidos, o montante pode variar, já que o pagamento é proporcional à quantidade de horas realizadas.
E vale destacar que, segundo a regra federal do país, o diária mínima, que serve de base para o salário, é US$ 7,25 por hora trabalhada, que na cotação atual, equivale a pouco mais de R$ 37. E considerando que uma grande parcela dos trabalhadores cumpre escalas de 40 horas semanais, a remuneração pode chegar a valores significativos.
Afinal, neste caso, 8 horas de trabalho são equivalentes a cerca de US$ 58 (ou aproximadamente R$ 297). Ao final de um mês, funcionários que recebem o salário mínimo garantem uma remuneração de cerca de US$ 1.392.
Para os padrões brasileiros, o valor já seria bastante vantajoso, já que após a conversão, ele ultrapassaria os R$ 7 mil mensais. Mas é importante lembrar que, embora o salário esteja longe do ideal para sustentar a vida nos EUA, ele pode ser complementado.
Isso porque a lei federal também determina que as horas extras (conhecidas como “overtime” no país) sejam remuneradas com adicional de 50% do valor acordado, o que pode resultar em um pagamento muito mais agradável.
Diária mínima varia entre estados
Apesar do valor de US$ 7,25 ter sido determinado como a diária mínima, vale lembrar que estados e condados possuem liberdade jurídica para estabelecer valores específicos para seus territórios, assim como ocorre com outras leis nos EUA. E de acordo com o Departamento do Trabalho local, os valores atuais são (via Exame):
- Alabama – US$ 7,25
- Alasca – US$ 13
- Arizona – US$ 14,70
- Arkansas – US$ 11
- Califórnia – US$ 16,50
- Carolina do Norte – US$ 7,25
- Carolina do Sul – US$ 7,25
- Colorado – US$ 14,81
- Connecticut – US$ 16,35
- Dakota do Norte – US$ 7,25
- Dakota do Sul – US$ 11,50
- Delaware – US$ 15,00
- Distrito de Colúmbia – US$ 17,95
- Flórida – US$ 13,00
- Geórgia – US$ 5,15
- Guam – US$ 9,25
- Havaí – US$ 14
- Idaho – US$ 7,25
- Illinois – US$ 15,00
- Indiana – US$ 7,25
- Ilhas Mariana do Norte – US$ 7,25
- Ilhas Virgens Americanas – US$ 10,50
- Iowa – US$ 7,25
- Kansas – US$ 7,25
- Kentucky – US$ 7,25
- Luisiana – US$ 7,25
- Maine – US$ 14,65
- Maryland – US$ 15,00
- Massachusetts – US$ 15,00
- Michigan – US$ 12,48
- Minnesota – US$ 11,13
- Mississippi – US$ 7,25
- Missouri – US$ 13,75
- Montana – US$ 10,55 (exclusivo para empresas com renda anual acima de US$ 110 mil. Já negócios com lucro inferior pagam US$ 4)
- Nebraska – US$ 13,50
- Nevada – US$ 12,00
- Novo México – US$ 12,00
- Nova Hampshire – US$ 7,25
- Nova Jersey – US$ 15,49
- Nova York – US$ 15,50 (na cidade de Nova York e nos condados de Nassau, Suffolk e Westchester, o valor sobe para US$ 16,50)
- Ohio – US$ 10,70 (somente para empresas com renda anual bruta acima de US$ 394 mil. Negócios com lucro inferior a US$ 194 mil pagam US$ 7,25)
- Oklahoma – US$ 7,25 (apenas para empresas com renda anual acima de US$ 100 mil ou com mais de dez funcionários. Outros negócios pagam apenas US$ 2)
- Oregon – US$ 15,05 (na região metropolitana de Portland, o valor sobe para US$ 16,30, enquanto em condados não urbanizados, cai para US$ 14,05)
- Pensilvânia – US$ 7,25
- Porto Rico – US$ 10,50 (somente para empresas sob a FLSA, com exceção de funcionários agrícolas e de governos locais/estaduais. Demais negócios pagam US$ 7,25)
- Rhode Island – US$ 15,00
- Tennessee – US$ 7,25
- Texas – US$ 7,25
- Utah – US$ 7,25
- Vermont – US$ 14,01
- Virgínia – US$ 12,41
- Virgínia Ocidental – US$ 8,75
- Washington – US$ 16,66
- Wisconsin – US$ 7,25
- Wyoming – US$ 5,15
