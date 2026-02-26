No Brasil, o governo federal estabelece um valor mensal fixo para corresponder ao salário mínimo. Em contrapartida, nos Estados Unidos, o montante pode variar, já que o pagamento é proporcional à quantidade de horas realizadas.

E vale destacar que, segundo a regra federal do país, o diária mínima, que serve de base para o salário, é US$ 7,25 por hora trabalhada, que na cotação atual, equivale a pouco mais de R$ 37. E considerando que uma grande parcela dos trabalhadores cumpre escalas de 40 horas semanais, a remuneração pode chegar a valores significativos.

Afinal, neste caso, 8 horas de trabalho são equivalentes a cerca de US$ 58 (ou aproximadamente R$ 297). Ao final de um mês, funcionários que recebem o salário mínimo garantem uma remuneração de cerca de US$ 1.392.

Para os padrões brasileiros, o valor já seria bastante vantajoso, já que após a conversão, ele ultrapassaria os R$ 7 mil mensais. Mas é importante lembrar que, embora o salário esteja longe do ideal para sustentar a vida nos EUA, ele pode ser complementado.

Isso porque a lei federal também determina que as horas extras (conhecidas como “overtime” no país) sejam remuneradas com adicional de 50% do valor acordado, o que pode resultar em um pagamento muito mais agradável.

Diária mínima varia entre estados

Apesar do valor de US$ 7,25 ter sido determinado como a diária mínima, vale lembrar que estados e condados possuem liberdade jurídica para estabelecer valores específicos para seus territórios, assim como ocorre com outras leis nos EUA. E de acordo com o Departamento do Trabalho local, os valores atuais são (via Exame):