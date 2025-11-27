A Casa do Dragão exibiu o teaser da terceira temporada em um evento fechado. O vídeo foi apresentado exclusivamente durante o Upfront da HBO Max, realizado em São Paulo na terça-feira, 25 de março, sem divulgação online. O material destaca a crescente ruptura em Westeros e o início iminente da Dança dos Dragões.

O teaser revela Aegon marcado pelas queimaduras das últimas batalhas e Daemon Targaryen se preparando para um confronto decisivo. Aemond surge ao lado da mãe, Alicent, enquanto breves cenas mostram personagens como Otto Hightower e Ser Criston Cole. A prévia reforça a tensão entre os apoiadores de Rhaenyra e os de Aegon II.

De acordo com jornalistas presentes no evento, a nova temporada aprofunda a disputa entre os Pretos e os Verdes, já desenvolvida nos capítulos anteriores. A guerra entre as facções deve remodelar o futuro de Westeros, tendo a dança dos dragões como eixo central da narrativa.

O anúncio também confirma que a terceira temporada estreia em meados de 2026. A série, derivada de Game of Thrones, já tem a quarta temporada garantida para 2028, dando continuidade ao arco que envolve Viserys I, Rhaenyra, Daemon, Alicent, Aegon II e Aemond.

O que veremos nos próximos episódios de A Casa do Dragão?

Ambientada cerca de 200 anos antes dos acontecimentos da série original, a 3ª temporada de A Casa do Dragão deve se aprofundar na famosa Dança dos Dragões, a sangrenta guerra civil dos Targaryen.

Esse conflito marca o início do declínio da Casa Targaryen e reúne alguns dos acontecimentos mais dramáticos do período, como a Batalha da Goela — um confronto épico por terra e ar —, além da queda de Porto Real e outros eventos decisivos. Vale destacar que a 4ª temporada já está confirmada para TV e streaming, e deve encerrar de forma definitiva a série derivada.