O sonho de conquistar a primeira habilitação sempre representou liberdade, mas a burocracia e os altos custos tornaram esse passo difícil para muitos brasileiros. Em 2025, porém, esse cenário começa a mudar: novas leis federais flexibilizam o processo e criam alternativas gratuitas para quem mais precisa, marcando uma das maiores reformulações do sistema em décadas.

A grande mudança deste ano é a Lei 15.153, recém-sancionada, que modifica o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para tornar mais fácil o acesso à Carteira Nacional de Habilitação. A principal conquista para os motoristas é a autorização para que recursos arrecadados com multas de trânsito sejam usados para financiar a CNH Social em todo o país.

Outro tema que gerou intenso debate foi o exame toxicológico para as categorias A e B. Apesar de o Congresso ter aprovado a obrigatoriedade para todos os condutores, o presidente Lula vetou a medida para motos e carros de passeio. Assim, em 2025, o teste de drogas permanece obrigatório apenas para motoristas das categorias C, D e E.

Talvez a novidade mais esperada seja a proposta do Ministério dos Transportes para simplificar a formação de novos motoristas. O governo federal abriu uma consulta pública que prevê a possibilidade de realizar toda a parte teórica do curso de forma totalmente digital e autodidata, dispensando a obrigatoriedade de frequentar as aulas presenciais nos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Além disso, está em debate a possibilidade de instrutores independentes credenciados assumirem as aulas práticas. Caso a mudança seja totalmente implementada ainda este ano, como antecipou o ministro Renan Filho, a habilitação poderá ficar até 80% mais barata, rompendo o monopólio das autoescolas tradicionais e dando ao cidadão liberdade para escolher como deseja aprender a dirigir.