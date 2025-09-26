O Mercado Livre, gigante do comércio eletrônico na América Latina, anunciou a criação do Mercado Livre Negócios, um marketplace dedicado exclusivamente a empresas com CNPJ. A novidade funciona como um “atacado virtual”, oferecendo produtos em grandes quantidades, preços diferenciados e condições comerciais específicas para o público corporativo.

Foco no mercado B2B

A iniciativa marca a entrada definitiva da companhia no setor B2B, que movimenta mundialmente valores quatro vezes maiores que o varejo digital tradicional. Apenas no Brasil, o potencial é expressivo: estima-se que cerca de 4 milhões de usuários tenham perfil para compras em atacado.

Produtos e condições comerciais

No lançamento, a plataforma já reúne mais de 1,3 milhão de itens disponíveis, com categorias que vão de papelaria e tecnologia a alimentação, limpeza e peças automotivas. O objetivo é atender desde pequenos empreendedores até grandes distribuidores. Além dos preços competitivos, o diferencial está no frete, que promete reduzir custos logísticos e simplificar a rotina de compras das empresas.

Estratégia de crescimento

A aposta no atacado digital vem em um momento de solidez financeira do grupo. No segundo trimestre de 2025, o Mercado Livre registrou receita de US$ 6 bilhões, reforçando sua capacidade de ampliar serviços e investir em novos segmentos. A meta é consolidar-se como referência em compras corporativas, assim como já acontece no varejo digital.

Impactos para empresas brasileiras

Com a chegada do Mercado Livre Negócios, micro e pequenos empreendedores passam a ter acesso a produtos em condições antes restritas a grandes redes de distribuição. O modelo digital facilita a gestão de estoque, reduz despesas com deslocamentos e incentiva a digitalização dos negócios.

Perspectivas do setor

Embora a concorrência seja intensa, com empresas como Amazon e TikTok explorando novas frentes no comércio online, o Meli aposta em sua malha logística robusta como diferencial competitivo. A tendência é que o atacado digital ganhe cada vez mais espaço no Brasil, transformando a forma como empresas compram e vendem em larga escala.