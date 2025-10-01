O Banco Central (BC) anunciou que, a partir desta quarta-feira (1º), todos os usuários do Pix contarão com um botão específico para contestação de transações. O recurso, chamado de Mecanismo Especial de Devolução (MED), poderá ser acionado diretamente pelos aplicativos das instituições financeiras em que o cliente possui conta.

A ferramenta estará disponível para situações de fraude, golpes ou coerção. A contestação das transações ocorrerá de forma totalmente digital, sem necessidade de intervenção humana. O objetivo é acelerar o bloqueio dos recursos na conta do golpista, aumentando as chances de recuperação dos valores.

O chefe-adjunto do Decem (Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro) do BC, Breno Lobo, explicou que, ao registrar a contestação, a informação é enviada imediatamente ao banco do golpista, que deverá bloquear os recursos na conta, caso haja saldo disponível.

O botão de contestação não será válido para situações de desacordo comercial, arrependimento ou erros no envio do Pix, como a digitação incorreta da chave. O Banco Central reforça que a ferramenta se destina exclusivamente a casos de fraude, golpe ou coerção.

Tudo sobre o botão de contestação do Pix

O que é o botão de contestação

O botão permite que usuários do Pix contestem transações suspeitas diretamente pelo aplicativo do banco ou instituição financeira em que possuem conta. O recurso aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que busca bloquear rapidamente os recursos na conta do golpista.

Quando usar

O botão deve ser utilizado somente em casos de:

Fraude

Golpe

Coerção

Ele não se aplica a:

Desacordos comerciais

Arrependimento do pagamento

Erros de envio, como digitação incorreta da chave Pix

Como funciona

Ao acionar o botão, a contestação é enviada instantaneamente ao banco do destinatário.

Caso haja saldo disponível, os recursos na conta do golpista são bloqueados imediatamente.

O procedimento é totalmente digital, sem necessidade de interação humana.

Objetivo do recurso

O principal objetivo do botão é aumentar a velocidade de bloqueio de recursos, o que aumenta significativamente a chance de devolução do valor ao usuário prejudicado.

