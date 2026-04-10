A Toyota está prestes a dar um passo importante no Brasil ao lançar seu primeiro carro 100% elétrico no país: o SUV Toyota bZ4X. Após anos apostando em modelos híbridos, como o Prius, a marca japonesa prepara a estreia do novo utilitário para meados deste ano, marcando uma mudança significativa em sua estratégia de eletrificação no mercado nacional.

O grande destaque do modelo está no desempenho. Equipado com tração integral e dois motores elétricos — um em cada eixo —, o bZ4X entrega 343 cv de potência e 34,2 kgfm de torque, números próximos aos de veículos de luxo. A bateria de 73,1 kWh garante autonomia de até 540 km no ciclo WLTP, com recargas em corrente alternada (AC) de até 22 kW e em carregadores rápidos (DC) de até 150 kW.

No interior, o SUV aposta em tecnologia e conforto, com central multimídia de 14 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay, além de painel digital. O modelo também evoluiu em isolamento acústico e ergonomia, com melhor acabamento. Na segurança, traz o Toyota Safety Sense, com frenagem automática, assistente de faixa e controle de cruzeiro adaptativo, além de recursos extras em versões mais completas.

Apesar dos avanços, o modelo ainda tem pontos negativos no Brasil, como o preço elevado e a infraestrutura limitada de recarga. Ainda assim, o Toyota bZ4X marca a entrada da Toyota no segmento elétrico no país. As informações são da coluna de Marlos Ney Vidal, do UOL.

SUV elétrico marca nova fase da Toyota no Brasil

A chegada do Toyota bZ4X representa uma virada na estratégia da Toyota no Brasil, que por anos priorizou os modelos híbridos. Agora, a montadora entra de vez no segmento 100% elétrico, acompanhando a tendência global e ampliando seu portfólio com foco em sustentabilidade e inovação.

Mesmo com desafios como preço e infraestrutura, a expectativa é que o modelo ajude a fortalecer a presença da marca no país e abra caminho para novos lançamentos elétricos. O movimento também coloca a Toyota em uma disputa mais direta com concorrentes que já avançaram nesse mercado.