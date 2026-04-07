O novo Toyota SW4 voltou a chamar atenção no cenário automotivo após ser flagrado em testes na Tailândia, indicando que uma nova geração do SUV está a caminho. As imagens revelam um modelo ainda camuflado, mas já deixam claro que o utilitário terá mudanças significativas no visual e na proposta, reforçando seu porte robusto e presença imponente.

O modelo deve seguir a mesma base da nova Hilux, utilizando uma plataforma atualizada e preparada para diferentes tipos de motorização. Isso inclui não apenas o tradicional motor diesel, mas também versões eletrificadas, como híbridos leves, além de possibilidades futuras com sistemas elétricos e até movidos a hidrogênio.

Projeção do novo Toyota SW4 (Instagram/Theottle/Reprodução)

Visualmente, o SUV deve adotar linhas mais modernas e agressivas, com destaque para a dianteira inspirada na picape, trazendo faróis mais estreitos, grade robusta e um desenho mais “quadrado”. Na traseira, há expectativa de lanternas conectadas por uma barra de LED, reforçando o aspecto tecnológico e sofisticado do veículo.

Apesar do flagra já indicar um estágio avançado de desenvolvimento, o novo SW4 ainda deve demorar um pouco para chegar ao Brasil. A previsão é que a produção comece na Argentina apenas em 2027, com o lançamento no mercado brasileiro ocorrendo após a primeira metade do mesmo ano.

Nova geração promete tecnologia e mudanças importantes

Além do visual renovado, o novo Toyota SW4 deve trazer avanços relevantes no interior e nos recursos tecnológicos. A expectativa é que o modelo receba painel digital, central multimídia maior e novos sistemas de assistência à condução, seguindo o padrão já apresentado na nova Hilux e em modelos mais sofisticados da marca.

Outro ponto de destaque é a aposta em diferentes tipos de motorização, marcando uma mudança estratégica da fabricante. O SUV, conhecido pela força e confiabilidade, pode ganhar versões híbridas e até elétricas, ampliando seu alcance no mercado global e preparando o terreno para um futuro mais sustentável no segmento de veículos grandes.