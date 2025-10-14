A Cyrela (CYRE3) e a Eztec (EZTC3) estão entre as principais beneficiadas pelo novo pacote de crédito imobiliário anunciado pelo governo na última sexta-feira (10). Segundo análises do Goldman Sachs e do Bradesco BBI, a medida deve impulsionar o mercado de construção voltado à média e alta renda.

O plano reformula o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) — principal fonte de financiamento do setor — e amplia a flexibilidade dos bancos no uso dos recursos da poupança. Entre as mudanças, destaca-se o aumento do teto de valor dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que sobe de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

A Caixa Econômica Federal também elevou o limite de financiamento, conhecido como LTV (loan-to-value), de 70% para 80%. O objetivo é facilitar o acesso das famílias ao crédito habitacional e impulsionar o setor da construção civil.

Hoje, os bancos destinam 65% dos depósitos da poupança ao crédito imobiliário, 20% ao compulsório do Banco Central e 15% podem ser utilizados livremente. Com a nova regra, será possível aplicar 100% dos recursos, desde que as instituições concedam novos financiamentos. A mudança será implementada de forma gradual, com conclusão prevista para 2027.

Segundo o Goldman Sachs, a medida deve beneficiar companhias como Cyrela e Eztec, voltadas ao segmento de média e alta renda. No entanto, o banco pondera que o êxito da proposta dependerá da adesão dos bancos, algo que ainda é considerado incerto.

O Bradesco BBI avalia que o novo modelo pode ampliar o acesso ao crédito para famílias de renda média, embora ainda haja incertezas sobre sua implementação. Segundo o banco, a mudança ocorre em um momento de pressão sobre o SBPE, que vem registrando saídas contínuas de recursos e um descompasso entre financiamentos de longo prazo e fontes de captação de curto prazo.