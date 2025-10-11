A HBO divulgou na quinta-feira (9) o primeiro trailer de O Cavaleiro dos Sete Reinos, novo spin-off de Game of Thrones, junto com a data de estreia, marcada para 18 de janeiro de 2026. A série é baseada nas histórias de Dunk e Egg, criadas por George R.R. Martin, e conta com um elenco que inclui Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell.
Situada 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série acompanha Dunk, um jovem humilde da Baixada das Pulgas, que vê na oportunidade de servir a um cavaleiro andante uma forma de escapar da difícil realidade de Porto Real. Durante suas aventuras, ele conhece Egg, um garoto de dez anos, que rapidamente se torna seu escudeiro.
Juntos, eles percorrem Westeros em busca de trabalho e aventuras. Unidos pelas jornadas e desafios enfrentados, desenvolvem um laço profundo que resiste ao tempo, mesmo quando, no futuro, cada um assume papéis decisivos no destino dos Sete Reinos.
Os fãs de Game of Thrones aguardam uma série com menos intrigas palacianas e mais emoção, focando na amizade, honra e sacrifício. Ainda assim, o DNA de George R.R. Martin — com mortes inesperadas, dilemas morais e tragédias anunciadas — deve permanecer intacto.
Tudo sobre a série O Cavaleiro dos Sete Reinos
- Origem: A série é baseada na trilogia de livros Dunk & Egg, escrita por George R.R. Martin, que se passa no universo de Game of Thrones, cerca de 90 anos antes dos eventos da saga principal.
- Protagonista: Sir Duncan, conhecido como Dunk, é um cavaleiro humilde e honrado que busca aventuras e honra em Westeros.
- Companheiro: Egg, um jovem escudeiro misterioso que eventualmente se revela como Aegon Targaryen, futuro rei.
- Trama: A série acompanha as aventuras de Dunk e Egg enquanto viajam pelo reino, enfrentando desafios, intrigas e injustiças, mostrando um lado mais humano e heróico de Westeros.
- Temas centrais: Amizade, lealdade, honra, justiça e o contraste entre moralidade e política.
- Tom da série: Mais leve e aventureiro que Game of Thrones, focando em jornadas e relações pessoais, com menos intrigas políticas e violência extrema.
- Exploração histórica: A série aprofunda a história do universo de Westeros, mostrando a sociedade, a política e os eventos que moldaram o cenário antes da guerra dos Tronos.
