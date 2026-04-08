O mês de abril de 2026 tem sido marcado por boas oportunidades de descanso para os brasileiros. Após o feriado da Sexta-feira Santa, celebrado no dia 3, que já abriu espaço para um fim de semana prolongado, agora é a vez de mais uma data no calendário reacender a possibilidade de folga estendida. O cenário favorece quem pretende aproveitar dias extras longe da rotina.

O destaque fica para o Dia de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, que neste ano cairá em uma terça-feira. Com isso, muitos trabalhadores e empresas já avaliam a possibilidade de “emendar” a segunda-feira (20), criando um feriadão de quatro dias, de sábado até terça, ideal para viagens ou descanso prolongado.

A decisão de liberar ou não a chamada “ponte” depende de cada empresa ou órgão público, mas a prática é comum em diversos setores. Quando adotada, a medida costuma ser compensada posteriormente, com horas extras ou ajustes na jornada de trabalho, mantendo o equilíbrio entre produtividade e bem-estar dos funcionários.

Além disso, a sequência de feriados em abril contribui para movimentar o turismo e o comércio, já que muitos brasileiros aproveitam essas pausas para viajar ou consumir mais. Com planejamento, o período pode ser uma excelente oportunidade para relaxar e organizar a rotina ao longo do mês.

Calendário de 2026 ainda reserva outras datas importantes

Depois de abril, o calendário nacional segue com outros feriados que também podem render folgas estratégicas ao longo do ano. Datas como o Dia do Trabalho (1º de maio) e o Dia da Independência (7 de setembro) caem em dias que podem facilitar pausas prolongadas, dependendo do planejamento de cada trabalhador.

Outro destaque é o Natal, em 25 de dezembro, que tradicionalmente já garante um período de descanso mais longo para muitos brasileiros. Ao longo de 2026, o calendário apresenta boas oportunidades para quem deseja conciliar trabalho e lazer, aproveitando ao máximo os feriados nacionais.