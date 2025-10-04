A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta semana uma parceria com a Eurofarma para a distribuição exclusiva no Brasil de duas novas versões injetáveis semanais da molécula semaglutida. O lançamento inclui o Poviztra, destinado ao tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades, e o Extensior, voltado para pacientes com diabetes tipo 2.

Os medicamentos devem ser lançados ainda neste mês. Na prática, a Novo Nordisk contribui com sua expertise em pesquisa e desenvolvimento de terapias com GLP-1, enquanto a Eurofarma oferece sua capilaridade comercial, força de vendas e profundo conhecimento do mercado brasileiro.

A parceria permitirá que os medicamentos alcancem especialidades médicas, farmácias e regiões ainda não atendidas pela operação da multinacional dinamarquesa. O acordo reflete a estratégia das empresas diante de um mercado em rápido crescimento. No Brasil, o setor de análogos de GLP-1 já movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano.

“Esta parceria é um passo estratégico para garantir que nossa inovação chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, com a mesma confiança e qualidade de sempre”, disse Allan Finkel, vice-presidente da Novo Nordisk para América Latina e Brasil.

O que é e o que faz o Ozempic

O Ozempic é o nome comercial de um medicamento à base de semaglutida, um análogo do GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon). Ele é utilizado principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue.

Como funciona:

Estimula a liberação de insulina pelo pâncreas quando os níveis de glicose estão elevados.

Reduz a produção de glicose pelo fígado, ajudando a manter a glicemia estável.

Diminui o apetite, retardando o esvaziamento gástrico, o que pode levar à perda de peso em pacientes com sobrepeso ou obesidade.

Indicações principais: