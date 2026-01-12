O Fantástico, programa dominical da Rede Globo, mostrou como a inteligência artificial vem sendo utilizada para coibir uma infração antiga — o uso do cinto de segurança — e fiscalizar um problema cada vez mais comum: motoristas usando o celular ao volante. A reportagem especial apresentou flagrantes captados pela tecnologia, evidenciando a gravidade da situação nas estradas.

As câmeras, instaladas em pontos estratégicos das rodovias, contam com resolução ultradefinida e são capazes de identificar detalhes mesmo com veículos em alta velocidade, chegando a 300 km/h. Elas funcionam 24 horas por dia, sem prejuízo causado por reflexos ou pouca iluminação, enquanto a IA analisa as imagens em tempo real e indica possíveis infrações.

“A gente apresenta um conjunto de dados para ela, para ela treinar e validar em cima daquilo, e depois ela consegue replicar esse conhecimento em imagens que ela não viu até então”, disse Cassio Vinícius Carletti Negri, coordenador de gestão operacional.

Os dados identificados pelo sistema passam por verificação de agentes humanos antes da aplicação das multas. Em Ribeirão Preto (SP), uma das primeiras concessionárias a implementar a tecnologia, os resultados chamam atenção: entre julho e novembro de 2025, foram contabilizadas mais de 20 mil infrações, das quais mais de mil por uso de celular ao volante.

Fiscalização mais precisa promete reduzir imprudências no trânsito

A adoção de radares inteligentes marca um avanço significativo na forma como as infrações de trânsito são monitoradas no Brasil. Ao combinar câmeras de altíssima definição com inteligência artificial, o sistema amplia a capacidade de fiscalização e dificulta que comportamentos perigosos passem despercebidos, mesmo em situações de alta velocidade ou baixa visibilidade.

Especialistas apontam que a tecnologia tende a ter um efeito educativo, além do caráter punitivo. Ao aumentar a chance de flagrante, o radar inteligente estimula motoristas a adotarem posturas mais responsáveis ao volante, contribuindo para a redução de acidentes e para a construção de um trânsito mais seguro nas rodovias.