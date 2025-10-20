Entrou em vigor no dia 1º de julho de 2025 o novo Salário Mínimo Paulista, que estabelece o piso salarial do Estado de São Paulo. Previsto na Lei 18.153/2025, o valor passou a ser de R$ 1.804, o que representa um reajuste de 10% em relação ao mínimo anterior, de R$ 1.640. O novo montante também está R$ 286 acima do salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.518.

Debate intenso e aprovação na Assembleia

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) após longas discussões em maio. A medida passou a valer para todos os trabalhadores com carteira assinada no estado.

Segundo o governo Tarcísio de Freitas, o objetivo era corrigir distorções salariais e garantir um ganho real para categorias que não têm piso definido por lei federal ou convenção coletiva. O reajuste foi considerado uma forma de proteger o poder de compra da população diante do aumento do custo de vida.

Inclusão de nova categoria

Durante a tramitação do projeto, os parlamentares aprovaram uma emenda que incluiu os cuidadores de pessoas com deficiência entre os profissionais beneficiados pelo novo piso. A decisão foi comemorada por entidades sociais que vinham reivindicando o reconhecimento da categoria há anos.

Impacto no orçamento e na economia

O aumento médio de R$ 164 no salário representou um alívio financeiro para milhares de famílias, especialmente diante da alta nos preços de alimentos e transporte. Além disso, o reajuste superou a inflação acumulada do período, reforçando o compromisso do estado em promover uma política de valorização do trabalhador e ampliando o debate sobre o custo de vida em São Paulo — o estado mais populoso e economicamente ativo do país.