O governo federal revisou para baixo a projeção do salário mínimo de 2026, reduzindo o valor previsto de R$ 1.631 para R$ 1.627. A nova estimativa foi divulgada pelo Ministério do Planejamento em documentos encaminhados ao Congresso, destinados a apoiar a avaliação da proposta orçamentária do próximo ano.
A redução decorre do comportamento da inflação, que compõe a fórmula de cálculo do salário mínimo. Como os preços de produtos e serviços têm aumentado menos do que o previsto, a expectativa agora é de uma inflação anual inferior à estimada inicialmente. Com isso, o reajuste do piso salarial também tende a ser menor.
Se a nova estimativa do governo se confirmar, o salário mínimo de 2026 deverá ter um reajuste de aproximadamente 7,2% em relação ao piso atual de R$ 1.518. O valor final será definido após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), prevista para os próximos dias.
O salário mínimo serve de base para diversas despesas federais, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e abono salarial. Apesar de ter revisado as projeções econômicas enviadas ao Congresso na última semana, o Ministério do Planejamento não solicitou redução desses gastos. De acordo com a pasta, qualquer ajuste nesse sentido ficará a cargo dos parlamentares.
O salário mínimo oficial no Brasil desde 2010
- 2010: R$ 510,00
- 2011: R$ 545,00
- 2012: R$ 622,00
- 2013: R$ 678,00
- 2014: R$ 724,00
- 2015: R$ 788,00
- 2016: R$ 880,00
- 2017: R$ 937,00
- 2018: R$ 954,00
- 2019: R$ 998,00
- 2020: R$ 1.045,00
- 2021: R$ 1.100,00
- 2022: R$ 1.212,00
- 2023: R$ 1.302,00
- 2024: R$ 1.341,00
- 2025: R$ 1.518,00
