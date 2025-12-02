O governo federal revisou para baixo a projeção do salário mínimo de 2026, reduzindo o valor previsto de R$ 1.631 para R$ 1.627. A nova estimativa foi divulgada pelo Ministério do Planejamento em documentos encaminhados ao Congresso, destinados a apoiar a avaliação da proposta orçamentária do próximo ano.

A redução decorre do comportamento da inflação, que compõe a fórmula de cálculo do salário mínimo. Como os preços de produtos e serviços têm aumentado menos do que o previsto, a expectativa agora é de uma inflação anual inferior à estimada inicialmente. Com isso, o reajuste do piso salarial também tende a ser menor.

Se a nova estimativa do governo se confirmar, o salário mínimo de 2026 deverá ter um reajuste de aproximadamente 7,2% em relação ao piso atual de R$ 1.518. O valor final será definido após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), prevista para os próximos dias.

O salário mínimo serve de base para diversas despesas federais, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e abono salarial. Apesar de ter revisado as projeções econômicas enviadas ao Congresso na última semana, o Ministério do Planejamento não solicitou redução desses gastos. De acordo com a pasta, qualquer ajuste nesse sentido ficará a cargo dos parlamentares.

O salário mínimo oficial no Brasil desde 2010