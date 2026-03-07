A Caoa Chery colocou no mercado brasileiro o novo Tiggo 5X 2027. A versão de entrada Sport gira em torno de R$ 119.990, enquanto a configuração Pro parte de R$ 134.990, valores abaixo dos cobrados anteriormente na linha passada. Apesar de manter a base mecânica já conhecida, o veículo esportivo passou por mudanças no design e na cabine.
Frente redesenhada e traseira conectada
Na parte externa, o SUV ganhou faróis mais estreitos com iluminação full LED e uma grade frontal retrabalhada, agora integrada às luzes verticais. A traseira adotou lanternas interligadas por uma barra luminosa, sendo uma identidade visual da marca.
As rodas continuam com o mesmo desenho, variando entre 17 polegadas na versão Sport e 18 polegadas na Pro.
Interior tecnológico e mais equipado
Por dentro, o modelo recebeu uma reformulação importante. O painel agora abriga duas telas de 10,25 polegadas posicionadas lado a lado, reunindo quadro de instrumento digital e central multimídia. A conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay passa a ser item de série em todas as versões.
O acabamento também foi atualizado, com novo volante, console revisado e detalhes que reforçam a proposta mais moderna do SUV.
Motor conhecido, nova calibração
Sob o capô, o Tiggo 5X mantém o motor 1.5 turbo de 150 cavalos, associado ao câmbio CVT com simulação de nove marchas. Segundo a fabricante, houve ajustes na calibração para melhorar o desempenho e a eficiência.
A lista de equipamentos inclui itens como chave presencial, câmera de ré e bancos com ajuste elétrico. Na versão Pro, o pacote de segurança é ampliado com assistentes de condução e até sete airbags.
Com garantia de sete anos ou 150 mil quilômetros, o lançamento chega como uma das opções mais competitivas da categoria.
