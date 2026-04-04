O mercado automotivo brasileiro está prestes a ganhar um novo concorrente de peso com a chegada do Geely EX5 EM-i. O modelo híbrido plug-in marca uma nova fase da montadora chinesa no país e promete disputar espaço diretamente com SUVs eletrificados já consolidados. A novidade chega com foco em tecnologia, eficiência e desempenho.

Um dos grandes destaques do SUV é o conjunto mecânico. O modelo combina um motor 1.5 a combustão com um propulsor elétrico, podendo alcançar cerca de 259 cv de potência combinada. Além disso, o sistema híbrido plug-in permite rodar no modo totalmente elétrico por distâncias significativas, o que é ideal para o uso urbano e ajuda a reduzir o consumo de combustível.

Outro ponto que chama atenção é a autonomia. Em alguns mercados, o modelo promete alcançar até 1.400 km combinados, somando motor elétrico e a combustão. Esse número coloca o SUV entre os mais eficientes da categoria, sendo um forte argumento para competir com modelos como BYD Song Plus e GWM Haval H6.

A chegada ao Brasil também envolve produção nacional, com fabricação prevista para acontecer no Paraná a partir do segundo semestre de 2026. Inicialmente importado, o modelo deve ganhar força no mercado com preços mais competitivos ao longo do tempo, reforçando a estratégia da Geely de se consolidar no país.

Tecnologia e eficiência colocam modelo como rival direto dos líderes

O novo SUV híbrido da Geely aposta em um pacote tecnológico avançado, com foco em conectividade, assistência à condução e conforto. A proposta é entregar uma experiência próxima de veículos premium, mas com preço mais acessível dentro do segmento eletrificado.

Com isso, o modelo chega ao Brasil em um momento de forte crescimento dos carros híbridos e elétricos. A expectativa é que o EX5 EM-i aumente ainda mais a competitividade do setor, oferecendo mais opções ao consumidor e pressionando rivais tradicionais a evoluírem em tecnologia e eficiência.