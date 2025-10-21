A Uber lançou um projeto piloto nos Estados Unidos que transforma motoristas e entregadores em colaboradores ativos no treinamento de modelos de inteligência artificial (IA). A iniciativa amplia o conceito de “trabalho flexível” da empresa, permitindo que os parceiros obtenham ganhos extras por meio da execução de pequenas tarefas digitais, conhecidas como microtarefas.

De acordo com o CEO Dara Khosrowshahi, em evento realizado em Washington, DC, essas atividades podem envolver gravações de áudio, envio e captura de imagens, além da submissão de documentos em diferentes idiomas. O projeto representa um novo passo no aproveitamento do trabalho humano para impulsionar o avanço das tecnologias de IA.

As microtarefas consistem em atividades simples e rápidas que os motoristas podem realizar nos períodos de menor demanda. Entre os exemplos citados pela Uber estão o envio de imagens de veículos ou placas, gravações de voz em diferentes idiomas ou dialetos locais e o carregamento de cardápios escritos em outras línguas.

Com essa estratégia, a Uber integra sua rede global de motoristas a projetos de inteligência artificial, usando o trabalho humano como apoio à automação. A iniciativa também a coloca em concorrência com plataformas como Scale AI e Amazon Mechanical Turk, que utilizam pessoas para rotular dados de treinamento de IA.

Expansão e impacto do projeto piloto

A proposta da Uber vai além de oferecer ganhos adicionais: ela representa uma nova forma de engajamento entre tecnologia e trabalho humano. Ao incluir seus motoristas e entregadores no processo de treinamento de IA, a empresa busca criar um ecossistema colaborativo em que a experiência prática das pessoas alimente o aprimoramento dos sistemas automatizados.

Se o piloto for bem-sucedido nos Estados Unidos, a Uber pretende expandir o modelo para outros países, aproveitando sua ampla rede de parceiros. Dessa forma, a empresa pode acelerar o desenvolvimento de suas ferramentas de IA e redefinir o papel dos trabalhadores em um mercado cada vez mais tecnológico.