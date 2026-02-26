O governo do São Paulo e a concessionária TIC Trens confirmaram o início das obras de um novo serviço ferroviário que promete transformar a mobilidade entre São Paulo e a cidade vizinha de Campinas. O chamado Trem Intercidades (TIC) será um trem expresso com velocidade de até 140 km/h, capaz de reduzir o tempo de viagem entre as duas regiões para cerca de 64 minutos.

O projeto, que deve começar a ser construído no primeiro semestre de 2026, engloba uma linha ferroviária com cerca de 101 km de extensão, ligando a estação da Barra Funda em São Paulo até Campinas, com parada intermediária em Jundiaí.

A previsão é de que o trem expresso atinja passageiros em até 140 km/h, encurtando significativamente o deslocamento entre as cidades e tornando viável — por exemplo — realizar o percurso de ida e volta no mesmo dia sem longos períodos de viagem.

Além do Trem Intercidades, a iniciativa também inclui outras melhorias e serviços, como o Trem Intermetropolitano (TIM) entre Jundiaí e Campinas e a modernização da Linha 7-Rubi de trens metropolitanos, que hoje opera com velocidades bem menores.

A integração dessas partes do sistema ferroviário, aliado à alta velocidade do trem expresso, deve ampliar a oferta de opções de transporte e estimular a circulação de pessoas entre a capital e cidades vizinhas de maneira mais eficiente. Com operação comercial prevista para 2031, o projeto representa um dos maiores avanços em infraestrutura ferroviária de passageiros no Brasil.

Projeto bilionário quer transformar a mobilidade no interior paulista

O novo eixo ferroviário entre São Paulo e Campinas é considerado um dos maiores projetos de mobilidade do estado nas últimas décadas. A proposta não se limita apenas à redução do tempo de viagem, mas também à criação de um corredor estratégico de desenvolvimento econômico, integrando regiões metropolitanas e facilitando o deslocamento diário de trabalhadores, estudantes e turistas.

Com a promessa de mais conforto, previsibilidade e menor dependência das rodovias como a Rodovia dos Bandeirantes e a Rodovia Anhanguera, o trem expresso surge como alternativa moderna e sustentável. A expectativa é que o novo modal reduza congestionamentos, diminua emissões de poluentes e incentive um modelo de transporte mais eficiente para o interior paulista nos próximos anos.