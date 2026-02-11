Sete novos equipamentos de fiscalização eletrônica começaram a funcionar em trechos de cinco rodovias estaduais sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). A ativação ocorreu no último dia 3 e elevou para 609 o número de radares em operação nas estradas que não são concedidas à iniciativa privada.

Segundo o órgão, os pontos de controle foram definidos com base em critérios técnicos e integram um plano mais amplo de ampliação da fiscalização.

Objetivo é reduzir acidentes

De acordo com o DER-SP, a instalação dos dispositivos tem como foco aumentar a segurança viária e reduzir a ocorrência de acidentes. Os equipamentos estão devidamente sinalizados e respeitam os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho.

Motoristas que ultrapassarem a velocidade permitida estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A iniciativa faz parte do contrato firmado por meio do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais sob responsabilidade do Estado.

Critérios técnicos e expansão gradual

A definição dos locais levou em consideração fatores como histórico de ocorrências, registros de excesso de velocidade, características das vias, trechos considerados críticos e áreas com travessia de animais silvestres.

Os demais equipamentos previstos no contrato ainda passam por etapas de implantação, incluindo testes e homologação antes de entrarem em funcionamento. O início oficial da fiscalização é divulgado nos canais do Governo do Estado, na imprensa e no Diário Oficial.

Pontos onde os radares já estão ativos

Os novos aparelhos foram instalados nos seguintes trechos:

SP-031, nos quilômetros 56, 63+200 e 67+515, em Suzano

SP-214, no km 39+380, em Embu-Guaçu

SP-332, no km 48, em Franco da Rocha

SP-354, no km 49, também em Franco da Rocha

SPI-172/060, no km 3, em Jacareí

Os limites de velocidade variam entre 40 km/h e 80 km/h, conforme a via.