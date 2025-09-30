Em abril deste ano, o Nubank lançou o NuScore, uma ferramenta desenvolvida para proporcionar aos clientes uma visão mais clara e precisa de como seu perfil de crédito é definido. Com o objetivo de aumentar a transparência na relação entre usuários e a instituição financeira, o NuScore oferece informações detalhadas sobre os fatores que influenciam a pontuação de crédito de cada cliente.

Os clientes do Nubank poderão utilizar o NuScore para consultar sua pontuação de crédito, que vai de 0 a 1.000, acompanhada de uma classificação em categorias: muito alto, alto, regular, baixo e muito baixo. A ferramenta também detalha os fatores que influenciam diretamente o cálculo dessa nota.

Entre os principais elementos que impactam o NuScore estão o uso do cartão de crédito, os hábitos de poupança nas Caixinhas do Nubank, o nível de endividamento do cliente e informações provenientes dos bureaus de crédito.

A ferramenta permite que os usuários identifiquem áreas em que podem melhorar sua pontuação, incentivando práticas financeiras mais saudáveis e ajudando no planejamento de crédito de forma mais consciente. Além de fornecer uma visão detalhada da pontuação de crédito, o NuScore pode influenciar diretamente o limite do cartão e outras ofertas financeiras personalizadas do Nubank.

lientes com pontuações mais altas tendem a ter acesso a limites maiores e condições mais vantajosas em produtos como empréstimos e linhas de crédito. Por outro lado, quem apresenta pontuação menor recebe orientações para melhorar o perfil de crédito, incentivando o uso responsável e o planejamento financeiro, o que, a longo prazo, pode abrir novas oportunidades dentro da plataforma.

Tudo sobre o NuScore do Nubank

📊 O que é: Ferramenta que oferece aos clientes uma visão clara e detalhada de sua pontuação de crédito.

🔢 Pontuação: Varia de 0 a 1.000, classificada em categorias: muito baixo, baixo, regular, alto e muito alto.

⚙️ Fatores avaliados: Uso do cartão de crédito, hábitos de poupança nas Caixinhas, nível de endividamento e informações dos bureaus de crédito.

📝 Transparência: Mostra detalhadamente os elementos que influenciam a pontuação, ajudando o cliente a entender seu perfil financeiro.

💡 Benefícios: Permite identificar áreas de melhoria, incentivar práticas financeiras saudáveis e auxiliar no planejamento de crédito.

💳 Impacto: Pode influenciar limites de cartão, condições de empréstimos e ofertas personalizadas dentro da plataforma do Nubank.