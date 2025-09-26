Sacar dinheiro no Nubank não é complicado, mas funciona de forma diferente dos bancos tradicionais que possuem agências espalhadas pela cidade. A resposta é direta: sim, é possível retirar o dinheiro da conta, mas os caminhos disponíveis variam e cada um tem suas particularidades.

A forma mais comum é utilizando o cartão físico na função débito, nos caixas eletrônicos das redes Banco24Horas ou Saque e Pague. O procedimento é o mesmo de qualquer banco, mas há cobrança de tarifa — atualmente em torno de R$ 6,50 por saque, valor que o próprio aplicativo informa antes da transação.

O Nubank foi criado com foco em transferências digitais rápidas, como o Pix, e não nos saques em dinheiro. Por isso, a utilização de caixas eletrônicos tem cobrança de tarifa, medida que contribui para manter os custos baixos para clientes que raramente usam dinheiro em espécie.

Ainda assim, em situações do dia a dia em que o papel-moeda é indispensável, muitos recorrem a essa opção. É importante destacar que não basta ter o cartão físico: ele precisa estar habilitado para a função débito, algo que nem sempre acontece de forma automática.

Muitos usuários só percebem na hora do saque que o cartão não está habilitado para a função débito. Por isso, o Nubank recomenda checar essa configuração com antecedência. Confirmada a ativação, o processo é simples: basta inserir o cartão no caixa eletrônico, digitar a senha e selecionar a opção “conta corrente”. O dinheiro é liberado, mas sempre acompanhado da tarifa.

Passo a passo para sacar dinheiro no Nubank

No caixa eletrônico (Banco24Horas / Saque e Pague)

Insira o cartão físico no terminal.

Digite sua senha (PIN).

Escolha a opção Saque (ou Conta corrente, dependendo do menu).

Selecione um dos valores já oferecidos ou digite o valor desejado.

Confirme a operação e aguarde a liberação do dinheiro.

Retire o dinheiro e o comprovante; confira o lançamento no app em seguida.

Alternativas (se quiser evitar o caixa)