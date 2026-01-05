Cidadãos já podem renovar suas carteiras de identidade para o novo modelo instituído pelo governo federal. A chamada Carteira de Identidade Nacional (CIN) promete unificar o número de identificação, utilizando o CPF como referência única em todo o país.

O RG tradicional seguirá válido até 2032, mas, após esse prazo, apenas a nova CIN será aceita. Embora não seja crime optar por não renovar o documento, manter a versão antiga pode gerar dificuldades no dia a dia, como problemas em cadastros, serviços e transações que exigem identificação oficial atualizada.

Cidadãos com o RG fora do prazo de validade podem enfrentar restrições em bancos, cartórios e outras instituições financeiras, que exigem a apresentação do documento dentro da validade para autorizar operações. Essa medida visa prevenir fraudes e garantir a segurança dos clientes.

Para viagens internacionais, o RG válido é obrigatório em países fora do Mercosul, como os Estados Unidos, acompanhado do passaporte. Nos países do bloco, como Argentina e Uruguai, é possível utilizar apenas o passaporte, dispensando o RG.

Vale destacar, porém, que o RG é exigido já no processo de emissão do passaporte, sendo necessário que esteja em bom estado de conservação e dentro da validade. Além disso, as autoridades migratórias requerem que o documento apresente uma foto que permita a identificação clara do titular.

Problemas em concursos e exames

Ter o RG fora do prazo de validade pode gerar complicações na inscrição e participação em concursos públicos e exames oficiais. Muitas instituições exigem que a documentação apresentada esteja atualizada para confirmar a identidade do candidato e garantir a lisura do processo seletivo.

Além disso, a falta de um documento válido pode impedir a realização de provas ou a emissão de certificados e resultados, gerando atrasos e até a desclassificação em situações mais graves. Por isso, manter a carteira de identidade dentro da validade é essencial para evitar contratempos em oportunidades educacionais e profissionais.