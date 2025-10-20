O asteroide 2024 YR4 está fora de vista, mas segue no radar dos cientistas. Do tamanho de um prédio, o objeto que antes parecia ameaçar a Terra agora orbita o Sol, fora do alcance dos telescópios. Porém, sua trajetória revisada levanta uma nova hipótese: ele pode estar a caminho da Lua.

Descoberto no fim de 2024, o corpo celeste inicialmente parecia ter chances de colidir com a Terra em 22 de dezembro de 2032. As estimativas variaram com novas observações, chegando a um risco máximo de 3,1% em fevereiro — o mais alto já registrado para um asteroide.

Com o auxílio de telescópios terrestres e espaciais, astrônomos refinaram as medições de tamanho e órbita do 2024 YR4. Esses dados mais precisos permitiram descartar qualquer possibilidade de impacto com nosso planeta. Os mesmos dados indicam que, embora a Terra esteja fora de perigo, o asteroide ainda pode representar uma ameaça caso colida com a Lua no final de 2032.

Uma colisão desse tipo não colocaria a Terra em risco direto, mas certamente teria efeitos notáveis. O impacto de um asteroide do porte do 2024 YR4 poderia gerar uma nova cratera visível até mesmo de telescópios amadores, além de levantar uma enorme quantidade de poeira e detritos lunares.

Fragmentos do impacto poderiam ser lançados ao espaço e até alcançar a atmosfera terrestre como meteoros. Além do espetáculo visual, o evento teria grande valor científico, revelando detalhes sobre a composição do asteroide, do solo lunar e sobre a formação do Sistema Solar.

Apesar da incerteza sobre a rota final do 2024 YR4, o caso reforça a importância do monitoramento constante de asteroides próximos da Terra. Cada nova descoberta ajuda os cientistas a compreender melhor os riscos espaciais e a desenvolver estratégias de defesa planetária — não apenas para proteger nosso planeta, mas também para entender o funcionamento do cosmos em suas escalas mais grandiosas.