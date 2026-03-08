Na madrugada da última terça-feira (3), um eclipse lunar deu origem a um fenômeno popularmente conhecido como “Lua de Sangue”, que consiste no satélite natural adquirindo uma cor avermelhada por conta da luz solar emitida no processo.

Do ponto de vista científico, o fenômeno é considerado um verdadeiro espetáculo astronômico, tanto por seu impacto visual quanto pelos sofisticados mecanismos físicos envolvidos em sua formação. Já do ponto de vista espiritual, o eclipse pode exigir a atenção de nativos de determinados signos.

Afinal, em entrevista ao portal CNN Brasil, a especialista Mística dos Oráculos, do Astrocentro, explicou que estes fenômenos geralmente estão relacionados a momentos de virada emocional e podem trazer mudanças para a vida de muitas pessoas.

E de acordo com ela, estes efeitos podem ser sentidos por alguns signos em específico, embora eles se manifestem de forma mais direta para alguns e mais discreta para outros. São eles:

Virgem: a energia trazida pelo eclipse obrigará os nativos do signo a darem ouvidos à sua intuição para ajustar seus hábitos e, com isso, se livrarem da autocobrança para reorganizar diferentes aspectos de sua vida;

Peixes: o fenômeno serve para incentivar piscianos a tirarem seus sonhos do papel. Entretanto, para isso, será necessário ancorar as energias para evitar decepções, já que a sensibilidade foi elevada;

Gêmeos: os efeitos do eclipse impactam diretamente no eixo carreira/casa dos geminianos e influenciam uma revisão nas estruturas de vida familiar e profissional;

Sargitário: os nativos de sargitário devem aproveitar a energia do fenômeno para controlar a impulsividade, mas buscar novos rumos em sua carreira.

Quando ocorrerá a próxima Lua de Sangue?

Conforme mencionado anteriormente, a mais recente “Lua de Sangue”, que trouxe as mudanças para os signos destacados, ocorreu no dia 3 de março e pode ser observada em regiões como o leste asiático, Austrália, Oceano Pacífico e em grande parte das Américas.

Segundo especialistas, fenômenos semelhantes devem se repetir nos próximos anos, porém com menor magnitude. No entanto, uma nova “Lua de Sangue”, caracterizada pela predominância da cor vermelha no satélite, só deverá ser vista novamente em dezembro de 2028.