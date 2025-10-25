Se você já sentiu um formigamento inesperado e agradável começando no topo da cabeça e descendo para o pescoço e ombros ao ouvir um sussurro suave ou ver um movimento repetitivo, você pode ter experimentado o fenômeno conhecido como ASMR. O termo, que se popularizou na internet, é mais do que uma simples tendência, sendo uma experiência sensorial que milhões buscam para relaxar.

O sentido do ASMR

A sigla ASMR significa Autonomous Sensory Meridian Response (Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano). Trata-se de uma resposta involuntária do corpo a estímulos específicos, que resulta em uma sensação de formigamento geralmente descrita como extremamente agradável e relaxante. Frequentemente apelidada de “massagem cerebral”, essa experiência sensorial atinge regiões do cérebro associadas ao relaxamento e à recompensa. Estudos sugerem que o ASMR pode estar ligado à liberação de hormônios como ocitocina e endorfinas, promovendo uma sensação de bem-estar.

Gatilhos comuns

Os estímulos que desencadeiam o ASMR são chamados de gatilhos e variam de pessoa para pessoa. Contudo, alguns são universalmente populares em vídeos dedicados ao tema. Entre os gatilhos sonoros, destacam-se os sussurros, sons de mastigação, batidas leves, o ruído da escrita e a manipulação de objetos. No campo visual, movimentos lentos e repetitivos, como pinceladas ou o ato de cortar sabão, são bastante eficazes. Uma vasta comunidade online utiliza vídeos com esses sons e imagens para provocar a sensação.

Benefícios e considerações

Os principais benefícios relatados pelos entusiastas da ASMR incluem o relaxamento profundo, a redução da ansiedade e uma significativa melhora na qualidade do sono. Entretanto, a experiência é subjetiva. Nem todas as pessoas são sensíveis ao ASMR, e para algumas, ele pode não ter efeito. Pessoas que sofrem de misofonia — aversão a sons específicos — podem, inclusive, achar os gatilhos desagradáveis. É importante notar também que, embora o termo “orgasmo cerebral” tenha sido associado ao ASMR, a sensação é predominantemente de relaxamento e não possui conotação sexual. É, acima de tudo, uma ferramenta de bem-estar.