Na Bíblia, a expressão “corpo e sangue de Cristo” tem um significado profundo; ela aparece de forma clara no momento em que Jesus, na última ceia com seus discípulos, diz que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue.

Ali, Ele está explicando que sua vida seria entregue e seu sangue derramado para estabelecer uma nova relação entre Deus e a humanidade, ou seja, é uma forma de explicar a sua missão, que é dar a própria vida para salvar.

Raízes na antiga aliança

Para entender isso, é necessário recordar que, no Antigo Testamento, o sangue era usado como sinal de aliança. Em rituais descritos, por exemplo, no livro do Êxodo, ele representava um compromisso sério entre Deus e o povo.

De forma simples, o sangue simbolizava a vida colocada nesse compromisso com Deus, mas esses sacrifícios tinham um valor mais externo, ligados a rituais e regras.

Nova aliança em Cristo

Já no Novo Testamento, o cenário muda quando Jesus fala de seu sangue como “sangue da aliança”. Ele está dizendo que um novo pacto está sendo feito, não mais com sangue de animais, mas com a própria vida dele.

Segundo a carta aos Hebreus, esse sacrifício acontece uma única vez e tem um efeito não apenas externo, mas capaz de transformar o interior da pessoa, trazendo perdão e reconciliação com Deus.

Presença na Eucaristia

Os evangelhos mostram que Jesus antecipou esse momento ao instituir a ceia com pão e vinho. Desde então, os cristãos repetem esse gesto na Eucaristia. Biblicamente, isso é uma forma de participar dessa aliança, pois ao comer o pão e beber o vinho, o fiel relembra e se une ao significado da morte e entrega de Cristo.

Chamado à transformação

Por fim, a própria Bíblia indica que participar do corpo e sangue de Cristo é um compromisso de vida e significa viver com entrega e obediência a Deus e amor ao próximo. A expressão pode significar duas coisas ao mesmo tempo: o sacrifício de Jesus e a mudança que Ele propõe na vida de quem acredita.