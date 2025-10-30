Muita gente prepara o café de manhã e, sem pensar duas vezes, joga a borra fora. Mas o que sobra no filtro pode ser bem mais valioso do que parece. Especialistas em consumo consciente e sustentabilidade garantem que a borra de café tem uma série de utilidades dentro de casa — da limpeza à beleza — e pode substituir vários produtos industrializados.

Adubo e repelente natural

No jardim, por exemplo, ela é um verdadeiro aliado das plantas. Rica em nitrogênio e outros nutrientes, a borra ajuda a enriquecer o solo, estimulando o crescimento saudável e afastando pragas como formigas e mosquitos. Basta misturar pequenas quantidades à terra para notar os efeitos. Além disso, o aroma forte do café atua como um desodorizante natural, ideal para eliminar cheiros desagradáveis da geladeira, do lixo e até das mãos depois de cozinhar.

Esfoliante e revitalizante para a pele

Fora da cozinha, o ingrediente também tem seu valor. Quando combinada com um pouco de óleo de coco ou azeite, a borra se transforma em um esfoliante natural eficiente. O uso ajuda a remover células mortas e a deixar a pele mais macia e luminosa. Há quem diga até que o hábito pode reduzir a aparência da celulite, embora dermatologistas alertem para o uso moderado, evitando irritações.

Sustentável e econômica

Reaproveitar a borra de café é uma maneira simples de economizar e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo. Com pequenas mudanças no dia a dia, é possível diminuir o desperdício e substituir produtos caros por soluções naturais e acessíveis.

Da próxima vez que for coar o café, pense bem: aquele resíduo escuro no filtro pode esconder o segredo para uma casa mais sustentável — e uma rotina muito mais prática.