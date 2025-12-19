Sob nova direção, com a contratação do uruguaio Paulo Pezzolano para o comando técnico, o Internacional já está de olho no mercado de transferências na busca por reforços para a próxima temporada. E um velho sonho da diretoria colorada surge como uma real possibilidade: o atacante Pedro Raul, em fim de contrato com o Ceará

Com vínculo com o Corinthians até dezembro de 2028, o jogador estava emprestado ao clube cearense, com os dois clubes dividindo o salário, de cerca de R$ 700 mil. No Vozão, Pedro Raul anotou 17 gols e deu duas assistências em 45 jogos disputados.

O Corinthians sinaliza a intenção de voltar a negociar o jogador. Um novo empréstimo, desta vez para o Internacional, não está descartado pela alta cúpula corintiana, diante da necessidade do clube de reduzir a folha salarial e os custos operacionais. Ainda assim, a prioridade do Timão é concretizar a transferência definitiva do centroavante.

O Inter já sabe que terá a concorrência de clubes árabes e da Major League Soccer (MLS). No entanto, segundo informações do jornalista Saimon Bianchini, a vontade do jogador pode ser o diferencial. Gaúcho de Porto Alegre, o jogador jamais escondeu seu carinho pelo Colorado e já foi até mesmo visto nas arquibancadas do Beira-Rio.

Internacional encaminha venda de centroavante

Enquanto avalia a possível contratação de Pedro Raul para o Beira-Rio, o Internacional avançou na negociação para vender o centroavante Ricardo Mathias, de 19 anos, ao Al Ahli, da Arábia Saudita. O acordo está em fase final e a expectativa é de que seja concluído nos próximos dias.

O clube saudita vai desembolsar US$ 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões) pelo jovem atacante. O Internacional detém 60% dos direitos econômicos de Ricardo Mathias, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária. Com a negociação, o Inter deve receber aproximadamente R$ 33 milhões, valor que o deixa próximo de alcançar a meta financeira estipulada para vendas nesta temporada.