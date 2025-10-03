Muitos brasileiros ainda desconhecem que existem regras que permitem se aposentar antes dos 60 anos, dependendo do tempo de contribuição e da categoria profissional. As aposentadorias do INSS oferecem diferentes modalidades, cada uma com critérios específicos, que podem reduzir o tempo necessário para deixar o mercado de trabalho.
Entre as modalidades que permitem a aposentadoria antecipada estão a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria para pessoas com deficiência. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, homens podem se aposentar com 35 anos de contribuição e mulheres com 30, independentemente da idade.
Já a aposentadoria especial é destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, permitindo a aposentadoria com menos tempo de contribuição, que varia de 15 a 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade.
Além disso, pessoas com deficiência podem se aposentar de forma proporcional ao tempo de contribuição reduzido, conforme o grau da deficiência. É importante que o segurado verifique seu histórico de contribuições e consulte o INSS para garantir que cumpre todos os requisitos legais e maximize o valor do benefício.
As principais regras de aposentadoria do INSS
Aposentadoria por Idade:
- Homens: a partir de 65 anos.
- Mulheres: a partir de 62 anos.
- É necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição.
Aposentadoria por Tempo de Contribuição:
- Homens: 35 anos de contribuição.
- Mulheres: 30 anos de contribuição.
- Permite aposentadoria antes da idade mínima, dependendo do tempo de contribuição.
Aposentadoria Especial:
- Destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
- Tempo de contribuição reduzido: 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade.
Aposentadoria por Invalidez:
- Para segurados que não podem mais trabalhar por doença ou acidente.
- Requer comprovação médica e tempo mínimo de contribuição.
- Aposentadoria para Pessoas com Deficiência:
- Permite tempo de contribuição menor, proporcional ao grau de deficiência (leve, moderada ou grave).
Regras de transição (Reforma da Previdência):
- Aplicáveis a quem estava próximo de se aposentar antes da reforma de 2019.
- Mescla idade mínima progressiva e tempo de contribuição para concessão do benefício.
Deixe um comentário