Muitos brasileiros ainda desconhecem que existem regras que permitem se aposentar antes dos 60 anos, dependendo do tempo de contribuição e da categoria profissional. As aposentadorias do INSS oferecem diferentes modalidades, cada uma com critérios específicos, que podem reduzir o tempo necessário para deixar o mercado de trabalho.

Entre as modalidades que permitem a aposentadoria antecipada estão a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria para pessoas com deficiência. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, homens podem se aposentar com 35 anos de contribuição e mulheres com 30, independentemente da idade.

Já a aposentadoria especial é destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, permitindo a aposentadoria com menos tempo de contribuição, que varia de 15 a 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade.

Além disso, pessoas com deficiência podem se aposentar de forma proporcional ao tempo de contribuição reduzido, conforme o grau da deficiência. É importante que o segurado verifique seu histórico de contribuições e consulte o INSS para garantir que cumpre todos os requisitos legais e maximize o valor do benefício.

As principais regras de aposentadoria do INSS

Aposentadoria por Idade:

Homens: a partir de 65 anos.

Mulheres: a partir de 62 anos.

É necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição:

Homens: 35 anos de contribuição.

Mulheres: 30 anos de contribuição.

Permite aposentadoria antes da idade mínima, dependendo do tempo de contribuição.

Aposentadoria Especial:

Destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.

Tempo de contribuição reduzido: 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade.

Aposentadoria por Invalidez:

Para segurados que não podem mais trabalhar por doença ou acidente.

Requer comprovação médica e tempo mínimo de contribuição.

Aposentadoria para Pessoas com Deficiência:

Permite tempo de contribuição menor, proporcional ao grau de deficiência (leve, moderada ou grave).

Regras de transição (Reforma da Previdência):