Com a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026 chegando aos 140 dias, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica tem acompanhado de perto o desenvolvimento dos jogadores brasileiros pensando na convocação para o Mundial. Nos Estados Unidos, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia pelo Grupo C.
Contratado em maio do ano passado, após decepções com Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Jr., Ancelotti será o comandante na busca inédita do hexacampeonato. Nome histórico no futebol europeu, com passagens vitoriosas por clubes como Milan, Real Madrid e Bayern de Munique, o técnico está em sua primeira experiência por seleções.
Na Seleção, Ancelotti recebe 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,21 milhões na cotação atual) por ano. O valor é similar ao que o italiano recebia no Real Madrid. Mensalmente, o técnico desembolsa algo próximo a R$ 5,3 milhões. Ele também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,61 milhões) caso conquiste a Copa do Mundo.
Curiosamente, o treinador já tem data para “deixar” o comando técnico. Isto porque Ancelotti só tem contrato válido com a CBF até o fim do Mundial e as partes ainda não conversam sobre uma possível renovação. Em entrevistas, o técnico chegou a revelar que pensa em continuar para mais um ciclo visando a Copa do Mundo de 2030.
A agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026
- 13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos – Nova Jersey
- 19/06, 22h00 – Brasil x Haiti – Filadélfia
- 24/06, 19h00 – Escócia x Brasil – Miami
