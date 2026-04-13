Enquanto o Brasil inteiro vive a expectativa da convocação ou não de Neymar para a disputa da Copa do Mundo, uma outra cria do Santos já sabe que ficará de fora do Mundial disputado na América do Norte. Trata-se de Rodrygo, atacante do Real Madrid, que sofreu uma grave lesão no joelho e está oficialmente fora da competição.

O jogador teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho direito após partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. A lesão foi confirmada pelo próprio clube espanhol em comunicado oficial, e rapidamente também chegou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que lamentou o ocorrido.

Com a gravidade do problema, Rodrygo precisará passar por cirurgia e enfrentar um longo período de recuperação, estimado em cerca de oito a dez meses. Isso inviabiliza completamente sua participação na Copa do Mundo de 2026, já que o torneio acontece dentro de aproximadamente três meses, tempo insuficiente para retorno aos gramados em alto nível.

A ausência do atacante representa uma baixa importante para a Seleção Brasileira, já que ele vinha sendo considerado peça-chave no sistema ofensivo. Revelado pelo Santos e consolidado no futebol europeu, Rodrygo era visto como presença praticamente certa na lista final, e sua ausência pode abrir espaço para novas opções no ataque brasileiro.

Neymar enviou mensagem emocionante para Rodrygo

O atacante Neymar usou as redes sociais para demonstrar apoio a Rodrygo após a confirmação da grave lesão no joelho. Em uma publicação carregada de emoção, o camisa 10 relembrou momentos difíceis que também enfrentou ao longo da carreira e destacou o quanto o aspecto mental é determinante durante o processo de recuperação.

Em tom próximo e até paternal, Neymar chamou o jovem de “meu herdeiro” e fez questão de aconselhá-lo a cuidar da cabeça neste período delicado. O craque ainda reforçou a importância de estar cercado por pessoas de confiança e demonstrou otimismo, afirmando que Rodrygo tem força suficiente para superar o desafio e retornar ainda mais forte aos gramados.