Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, permanece detido após ser preso em Goiânia no dia 15 de abril, durante uma fase da Operação Narco Fluxo da Polícia Federal. Ele foi encaminhado ao Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia (GO), na tarde da última sexta-feira (17).

Segundo informações do g1, no presídio, Raphael segue o mesmo regime dos demais internos: a rotina inclui quatro refeições diárias distribuídas ao longo do dia. Além disso, ele tem direito a aproximadamente duas horas de banho de sol por dia e pode receber visitas em número limitado mensalmente, conforme as regras do sistema penitenciário.

Investigação e a Operação Narco Fluxo

A prisão de Raphael faz parte de uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e estelionato digital com movimentação estimada em cerca de R$ 1,6 bilhão. Segundo as investigações, o grupo teria usado empresas de fachada e contratos de publicidade para ocultar a origem de valores e dar aparência legal a recursos suspeitos.

Outro ponto investigado envolve o uso de páginas e perfis de grande alcance nas redes sociais para impulsionar a imagem de pessoas e negócios ligados ao esquema, além da possível divulgação de apostas ilegais e serviços financeiros não autorizados. A PF aponta que parte da estrutura funcionava como uma espécie de rede digital de promoção e gerenciamento de reputação.

Defesa e andamento do caso

Segundo o g1, a defesa de Raphael afirma que ele atuava apenas no setor de publicidade e comunicação, negando qualquer participação em organização criminosa. Os advogados também alegam que os valores recebidos seriam referentes a serviços prestados de forma regular e questionam a necessidade da prisão preventiva, que segue sendo analisada pela Justiça.