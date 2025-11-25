A confirmação de um feriado oficial no dia 1º de dezembro pegou muitos brasileiros de surpresa e já começou a movimentar agendas, planos de viagem e a rotina de milhares de trabalhadores. Embora a data não seja comemorada nacionalmente, algumas cidades terão ponto facultativo ou feriado municipal, garantindo descanso prolongado para parte da população.

Em Guaraci (PR), a data será marcada pelo feriado municipal que celebra a emancipação política do município, garantindo um dia de folga para servidores públicos, estudantes e grande parte dos trabalhadores locais. O comércio e os serviços essenciais devem funcionar em horários diferenciados, enquanto repartições públicas permanecerão fechadas.

Já em Nossa Senhora das Graças (PR), o 1º de dezembro também será de descanso obrigatório, seguindo a tradição anual em homenagem à padroeira que dá nome à cidade. Nessas localidades, a população poderá aproveitar o dia para participar de celebrações, eventos culturais ou simplesmente estender o fim de semana com mais tranquilidade.

Além do impacto direto na rotina, o feriado também deve movimentar o comércio local e o setor de serviços, já que muitos moradores aproveitam a folga para realizar compras, visitar familiares ou participar de eventos promovidos pelas prefeituras.

Para quem trabalha em cidades vizinhas, o dia livre pode significar um respiro no fim de ano, período marcado por agendas cheias e demandas acumuladas. Já para os turistas que circulam pela região, o feriado pode ser uma oportunidade de conhecer melhor essas cidades paranaenses, que preservam tradições e oferecem um ambiente acolhedor típico do interior.