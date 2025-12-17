Tetracampeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo entra em campo na tarde desta quarta-feira (17) para buscar o “mundo de novo”. Às 14h (de Brasília), Filipe Luís e companhia enfrentar o forte Paris Saint-Germain pela decisão da Copa Intercontinental. Em caso de título, o Rubro-Negro se tornará bicampeão mundial.

Isto porque, em 2017, a Fifa decidiu reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o antigo Mundial Interclubes, confronto disputado de 1960 a 2004 entre o campeão sul-americano e europeu. O Flamengo levantou o troféu em 1981, ao bater o Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 0 com gols de Nunes (2) e Adílio.

Além do Flamengo, também foram reconhecidos Santos (1962 e 1963), Grêmio (1983) e São Paulo (1992 e 1993). O pedido para incluir a análise sobre a legitimidade do título partiu da Conmebol. Nas redes sociais, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, confirmou a decisão da Fifa e publicou a carta encaminhada a Gianni Infantino, na qual solicitou o reconhecimento.

Ao todo, o extinto Mundial de Clubes teve 43 edições disputadas. Em 1975, no confronto entre Bayern de Munique e Independiente, e em 1978, entre Liverpool e Boca Juniors, as partidas não foram realizadas por falta de acordo entre as equipes sobre as datas, o que fez com que não houvesse campeões nesses anos.

Todos os campeões do antigo Mundial de Clubes