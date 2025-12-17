Tetracampeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo entra em campo na tarde desta quarta-feira (17) para buscar o “mundo de novo”. Às 14h (de Brasília), Filipe Luís e companhia enfrentar o forte Paris Saint-Germain pela decisão da Copa Intercontinental. Em caso de título, o Rubro-Negro se tornará bicampeão mundial.
Isto porque, em 2017, a Fifa decidiu reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o antigo Mundial Interclubes, confronto disputado de 1960 a 2004 entre o campeão sul-americano e europeu. O Flamengo levantou o troféu em 1981, ao bater o Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 0 com gols de Nunes (2) e Adílio.
Além do Flamengo, também foram reconhecidos Santos (1962 e 1963), Grêmio (1983) e São Paulo (1992 e 1993). O pedido para incluir a análise sobre a legitimidade do título partiu da Conmebol. Nas redes sociais, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, confirmou a decisão da Fifa e publicou a carta encaminhada a Gianni Infantino, na qual solicitou o reconhecimento.
Ao todo, o extinto Mundial de Clubes teve 43 edições disputadas. Em 1975, no confronto entre Bayern de Munique e Independiente, e em 1978, entre Liverpool e Boca Juniors, as partidas não foram realizadas por falta de acordo entre as equipes sobre as datas, o que fez com que não houvesse campeões nesses anos.
Todos os campeões do antigo Mundial de Clubes
- 1961 – Peñarol
- 1962 – Santos
- 1963 – Santos
- 1964 – Inter de Milão
- 1965 – Inter de Milão
- 1966 – Peñarol
- 1967 – Racing
- 1968 – Estudiantes
- 1969 – Milan
- 1970 – Feyenoord
- 1971 – Nacional-URU
- 1972 – Ajax
- 1973 – Independiente
- 1974 – Atlético de Madrid
- 1976 – Bayern de Munique
- 1977 – Boca Juniors
- 1979 – Olímpia
- 1980 – Nacional-URU
- 1981 – Flamengo
- 1982 – Peñarol
- 1983 – Grêmio
- 1984 – Independiente
- 1985 – Juventus
- 1986 – River Plate
- 1987 – Porto
- 1988 – Nacional-URU
- 1989 – Milan
- 1990 – Milan
- 1991 – Crvena Zvezda
- 1992 – São Paulo
- 1993 – São Paulo
- 1994 – Vélez Sarsfield
- 1995 – Ajax
- 1996 – Juventus
- 1997 – Borussia Dortmund
- 1998 – Real Madrid
- 1999 – Manchester United
- 2000 – Boca Juniors
- 2001 – Bayern de Munique
- 2002 – Real Madrid
- 2003 – Boca Juniors
- 2004 – Porto
