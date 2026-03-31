Após a derrota para a Seleção Francesa na última quinta-feira (26), a Seleção Brasileira volta a campo para mais um amistoso importante nesta Data Fifa. O adversário da vez é a Croácia, equipe que ficou marcada por eliminar o Brasil na Copa do Mundo de 2022, reacendendo uma rivalidade recente entre as seleções.

A Croácia chega embalada após vitória sobre a Colômbia, em Orlando, e pode voltar a cruzar o caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O confronto também marca o segundo e último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da convocação final para o Mundial, prevista para o dia 18 de maio.

Para os torcedores que querem acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela TV Globo. Além disso, o jogo também será exibido na SporTV e na plataforma digital GE, ampliando as opções para quem prefere assistir pela internet ou dispositivos móveis.

A provável escalação do Brasil conta com nomes como Ederson, Marquinhos, Casemiro e Vini Jr., enquanto a Croácia deve ter destaques como Modric e Perisic entre os titulares. O amistoso promete ser um teste importante para ambas as seleções, especialmente por reunir equipes que figuram entre as mais competitivas do cenário internacional.

Desfalques e retornos marcam preparação do Brasil para o amistoso

A Seleção Brasileira terá mudanças importantes para o confronto, especialmente por conta de desfalques no elenco. Raphinha e Wesley estão fora após sentirem a coxa direita, sendo que o atacante do Barcelona já retornou à Espanha para iniciar tratamento, com previsão de recuperação de cerca de cinco semanas.

Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti ganha reforços importantes. Vinícius Júnior voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição, enquanto Marquinhos também retorna. O Brasil deve ir à campo com Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.