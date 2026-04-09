Uma nova regra está ganhando força no Brasil e já faz com que, em alguns estados, supermercados não abram aos domingos. O principal exemplo hoje é o estado do Espírito Santo. Em várias cidades do estado, supermercados grandes já não funcionam aos domingos após acordos fechados entre sindicatos e empresas.

Lá, apenas pequenos comércios familiares e serviços essenciais continuam abertos aos domingos, como padarias, açougues e lojas de conveniência.

A ideia também está sendo discutida em outros estados, como Goiás e Bahia, mas ainda não há uma decisão final. Em Santa Catarina, o assunto também apareceu, mas ainda enfrenta resistência.

O que muda na prática

Se mais estados seguirem esse modelo, a rotina de muitas pessoas pode mudar, já que várias famílias costumam fazer compras no domingo e terão que se organizar para ir ao mercado durante a semana ou até mesmo no sábado. Como tentativa de compensar o dia sem funcionamento, muitos supermercados estudam aumentar o horário de funcionamento em outros dias para evitar lojas cheias e filas longas.

Impacto para trabalhadores

Para os funcionários, o domingo passaria a ser um dia garantido de descanso, o que hoje nem sempre acontece. Por outro lado, as empresas se preocupam com possíveis perdas nas vendas e mudanças no comportamento dos clientes.

Porém, essa mudança ainda não é uma regra nacional. Cada estado ou cidade pode decidir como aplicar essa medida e o funcionamento dos supermercados pode variar bastante de um lugar para outro. Mesmo assim, a nova medida está crescendo e pode se espalhar, se tornando algo comum no Brasil.