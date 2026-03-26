O outono de 2026 começou mantendo uma característica que tem preocupado muitos brasileiros: o calor acima da média. Segundo previsões meteorológicas, a estação não deve trazer quedas significativas de temperatura tão cedo, contrariando a expectativa de dias mais amenos típicos desse período do ano.

De acordo com especialistas, episódios de frio mais intenso ainda estão distantes. A tendência é de que as temperaturas continuem elevadas nas primeiras semanas, com sensação de abafamento e até pancadas de chuva em algumas regiões. Esse comportamento reforça a ideia de um “outono com cara de verão”.

Um dos principais fatores para esse cenário é a possível influência do fenômeno climático El Niño. Há alta probabilidade de que ele se forme nos próximos meses, o que costuma elevar as temperaturas no Brasil e alterar o padrão de chuvas. Essa transição climática contribui para um outono mais quente do que o normal.

Apesar disso, o frio não está totalmente descartado. As primeiras massas de ar frio mais intensas devem chegar apenas na segunda quinzena de maio, podendo provocar quedas mais expressivas nas temperaturas, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Até lá, a predominância será mesmo de calor e variações típicas de meia-estação.

Quando o frio deve chegar de fato

Mesmo com o calor predominando, os meteorologistas indicam que o frio deve aparecer de forma mais consistente apenas a partir da segunda metade do outono. As primeiras frentes frias tendem a ser fracas e passageiras, sem provocar quedas duradouras nas temperaturas na maior parte do país.

Com o avanço da estação, especialmente em maio e início de junho, massas de ar frio mais intensas podem finalmente mudar o cenário. Ainda assim, a previsão é de um outono com variações, onde dias quentes e períodos mais amenos devem se alternar com frequência.