De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a família de Preta Gil acionou o padre Danilo César, da Paróquia São José em Campina Grande (PB), na Justiça do Rio de Janeiro, solicitando indenização de R$ 370 mil por danos morais. O processo acusa o sacerdote de racismo religioso e intolerância, em razão de comentários feitos durante uma homilia transmitida ao vivo.

Segundo a família, dias após a morte da cantora, em julho, o padre se referiu às religiões afro-brasileiras como “forças ocultas” e fez provocações em relação à fé de Preta Gil e de seu pai, Gilberto Gil, insinuando que os orixás não seriam capazes de “ressuscitá-la”.

Entre os autores da ação estão Gilberto Gil, sua esposa Flora, os irmãos de Preta (Nara, Marília, Bela, Maria, Bem e José) e o filho da cantora, Francisco. Segundo eles, as declarações do padre excederam os limites da liberdade de expressão, causando profundo dano à memória e à religiosidade da artista.

A ação de indenização afirma que “a homilia foi compartilhada nas redes sociais, gerando comentários de terceiros e uma onda de racismo e intolerância religiosa”. Uma notificação extrajudicial havia sido enviada à Diocese de Campina Grande pedindo retratação e punição ao padre Danilo César, mas foi ignorada.

O que o padre disse durante a missa?

Durante uma missa realizada em Areial, no interior da Paraíba, no domingo (27), o padre Danilo César proferia uma homilia referente ao 17º Domingo do Tempo Comum, período litúrgico da Igreja Católica.

Na pregação, ele abordava pedidos feitos pelos fiéis a Deus que nem sempre seriam atendidos. Nesse contexto, o padre mencionou a morte da cantora Preta Gil, nos Estados Unidos, vítima de câncer colorretal, relacionando a fé dela em religiões de matriz afro-indígena à morte e ao sofrimento.

“Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse.