Na última quarta-feira (12), foi iniciada a leva de pagamentos do programa Bolsa Família referente ao mês de fevereiro, seguindo o calendário definido previamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Por conta do feriado de Carnaval, apenas os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 1 ou 2 tiveram acesso ao pagamento na última semana. No entanto, os repasses foram retomados nesta quarta-feira (18).

Só que vale lembrar que, em razão da proximidade com o fim de semana, será necessário ter paciência, uma vez que apenas mais três números serão contemplados ao longo dos próximos dias. São eles:

NIS final 3: 18 de fevereiro

18 de fevereiro NIS final 4: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 5: 20 de fevereiro

A última rodada de pagamentos do Bolsa Família de fevereiro está programada para se iniciar a partir da próxima semana, no dia 23. E é importante destacar que, desta vez, é provável que não ocorram novas interrupções.

Dúvidas sobre o Bolsa Família: onde consultar mais informações?

Caso surjam dúvidas sobre qualquer assunto relacionado ao Bolsa Família, é fundamental que os beneficiários recorram aos canais oficiais do programa para ter acesso a informações mais assertivas e seguras. São eles: