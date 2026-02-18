O pagamento do PIS/Pasep 2026, abono salarial referente ao ano-base 2024, já tem datas definidas e começa a ser liberado em fevereiro deste ano. Os depósitos foram organizados conforme o mês de nascimento dos trabalhadores e servidores públicos, seguindo um calendário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

O cronograma estabelece que os nascidos em janeiro recebem a partir de 15 de fevereiro, com ajuste para o próximo dia útil se necessário. Os demais grupos seguem de forma escalonada: fevereiro em março; março e abril em abril; maio e junho em maio; julho e agosto em junho; setembro e outubro em julho; e novembro e dezembro em agosto.

O valor do abono salarial varia de acordo com o tempo efetivamente trabalhado em 2024. Para quem trabalhou os 12 meses com carteira assinada ou vínculo formal, o valor será equivalente a até um salário mínimo, que em 2026 está fixado em R$ 1.621,00. Os trabalhadores que atuaram por menos meses recebem uma quantia proporcional.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base e ter recebido remuneração média mensal dentro do limite estabelecido pelo governo. O saque pode ser feito até o último dia útil do calendário bancário de 2026; caso não seja retirado dentro desse prazo, o valor retorna aos cofres público.

O calendário aprovado para o PIS em 2026