O pai do governador e presidenciável Ratinho Jr., o apresentador Carlos Ratinho (Carlos Roberto Massa), acumula um patrimônio estimado em mais de R$ 500 milhões, resultado de décadas como figura popular na televisão e de uma extensa atuação como empresário em setores como comunicação, agronegócio e hotelaria.

Paralelamente à carreira artística, ele tornou-se um investidor ativo em projetos de alto valor, expandindo seu império para além dos estúdios de TV e rádios próprias. Um dos empreendimentos mais recentes do empresário é sua participação no resort Morro dos Anjos, um complexo de luxo em construção na cidade de Bandeirantes, no Paraná.

O resort, avaliado em cerca de R$ 150 milhões, visa atender o turismo religioso e de lazer na região, próxima ao tradicional Santuário São Miguel Arcanjo, que atrai milhares de fiéis todos os anos. O projeto inclui áreas de lazer completas com piscinas, quadras esportivas, espaços de entretenimento e infraestrutura pensada para atender tanto turistas quanto visitantes do templo religioso.

Para além do resort, o empresário também está envolvido em outros negócios de grande porte, o que ajuda a explicar a significativa fortuna acumulada ao longo dos anos. Sua trajetória demonstra a capacidade de unir o reconhecimento popular à estratégia empresarial, transformando sua influência televisiva em negócios sólidos e lucrativos.

Clube de luxo e investimentos bilionários fora da TV

Além do resort voltado ao turismo religioso, Ratinho também é um dos investidores de um clube de alto padrão avaliado em cerca de R$ 1 bilhão, localizado em Alphaville, na Grande São Paulo. O empreendimento chama atenção por reunir conceitos de lazer exclusivos, como praia artificial com ondas, áreas esportivas, gastronomia premium e espaços reservados apenas a associados.

Esses projetos mostram como o apresentador expandiu seus negócios muito além da televisão. Ao longo dos anos, Ratinho consolidou uma estratégia de diversificação que inclui comunicação, agronegócio, hotelaria e entretenimento de luxo, ajudando a explicar a fortuna estimada em mais de R$ 500 milhões e sua presença constante entre os empresários mais influentes do país.