Viajar com tranquilidade é o desejo de qualquer turista — e o país mais seguro do mundo para visitar em 2025 pode surpreender por não pesar tanto no bolso. Com baixos índices de criminalidade, infraestrutura exemplar e hospitalidade reconhecida, o destino se destaca não apenas pela sensação de segurança, mas também pelo custo-benefício que oferece aos viajantes.

Entre os destinos mais seguros do mundo, a Holanda ocupa posição de destaque. O país é conhecido por suas cidades bem planejadas, transporte eficiente e um dos índices de criminalidade mais baixos da Europa. Amsterdã, por exemplo, combina segurança com charme — suas ruas limpas, canais tranquilos e ciclovias bem sinalizadas tornam a experiência de explorá-la a pé ou de bicicleta ainda mais agradável.

Além disso, viajar pela Holanda não é tão caro quanto muitos imaginam. Embora o custo de vida seja elevado para os padrões locais, há opções acessíveis de hospedagem, alimentação e transporte público, permitindo que turistas aproveitem o melhor do país sem extrapolar o orçamento.

Museus renomados, vilas históricas e campos de tulipas completam o cenário de um destino que une segurança, beleza e cultura em um só lugar. A hospitalidade do povo holandês também contribui para a sensação de segurança. Os moradores são, em geral, receptivos e falam inglês fluentemente, o que facilita a comunicação e torna a viagem mais tranquila.

Quanto custa para visitar a Holanda em 2025?

Os custos para visitar a Holanda em 2025 podem variar bastante conforme seu estilo de viagem — mas aqui vai uma estimativa com base em três perfis distintos:

Orçamento econômico (backpacker): cerca de € 65 por dia (~R$ 350 a R$ 400, dependendo da cotação) se você ficar em albergues, se alimentar em lugares simples e usar transporte público.

Médio padrão (turista confortável): em torno de € 140 a € 170 por dia (~R$ 760 a R$ 920), com hospedagem em hotel 2-3 estrelas, alimentação em restaurantes moderados e algumas atrações turísticas pagas.