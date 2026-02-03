O Uruguai tem se tornado um destino cada vez mais atrativo para brasileiros em busca de melhores condições financeiras. Apesar de o Brasil ser a maior economia da América do Sul, o valor do salário mínimo no país permanece distante dos primeiros colocados do ranking regional, o que ajuda a explicar o aumento do fluxo migratório para o país vizinho.

Salário mínimo uruguaio lidera ranking regional

A partir de junho de 2026, o salário mínimo no Uruguai será de 25.383 pesos uruguaios por mês. Convertido para o real, o valor equivale a cerca de R$ 3.480, mais que o dobro do piso nacional do Brasil, fixado em R$ 1.621 neste ano.

Esse avanço é resultado de uma política de reajustes consecutivos promovida pelo governo uruguaio, com aumentos acima da inflação. Dados oficiais indicam que os reajustes acumulados chegaram a 7,54%, enquanto a inflação ficou próxima de 4%, garantindo ganho no poder de compra dos trabalhadores.

Diferença salarial impulsiona migração de brasileiros

A diferença entre os salários mínimos tem despertado o interesse de brasileiros, especialmente daqueles que vivem nos estados do Sul e em cidades próximas à fronteira. Muitos buscam oportunidades em setores como comércio, serviços e construção civil.

Brasil fica atrás no ranking latino-americano

Estudos internacionais apontam que o Brasil ocupa apenas a 14ª posição entre os salários mínimos da América Latina. No Uruguai, além do piso nacional elevado, permite negociações coletivas com valores superiores.

Apesar do salário mínimo elevado, especialistas alertam que o custo de vida no Uruguai também é mais alto. Por isso, a decisão de mudar de país exige planejamento financeiro.

Ainda assim, para muitos brasileiros, a combinação de salário maior e possibilidade de ganho real tem pesado na decisão de atravessar a fronteira.