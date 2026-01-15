A contagem regressiva não para: faltam apenas 147 dias para a bola rolar nos Estados Unidos pela 23ª edição da Copa do Mundo. E ao menos seis países sul-americanos já preparam uma invasão em cidades norte-americanas com suas respectivas delegações e torcedores: Brasil, Paraguai, Equador, Uruguai, Argentina e Colômbia.

O número pode aumentar caso a Bolívia ultrapasse a repescagem. Para isso, novos vizinhos terão de superar Suriname e depois Iraque. Os jogos serão disputados em março no México, um dos países que receberá o Mundial. Curiosamente, a última vez em que a Bolívia jogou uma Copa foi em 1994, torneio que teve os Estados Unidos como palco.

Dono de 10 títulos mundiais, com cinco do Brasil, três da Argentina e dois do Uruguai, o continente sul-americano é o atual vencedor da competição. No Catar, em 2022, Lionel Messi e companhia superaram a então campeã França para conquistarem o tricampeonato argentino.

O primeiro sul-americano a estrear nos Estados Unidos será o Brasil. Sonhando com o hexa, os comandados do técnico Carlo Ancelotti enfrentam a forte seleção de Marrocos no dia 13 de junho. A partida, marcada para às 19h (de Brasília), acontecerá em Nova Jersey.

Os grupos da Copa do Mundo de 2026