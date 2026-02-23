Uma empresa brasileira deu um passo histórico no setor de hotelaria de luxo ao adquirir um palácio italiano do século XVI por cerca de R$ 321 milhões, com planos de transformá-lo em um hotel de alto padrão na Europa. A compra foi realizada pelo grupo JHSF, por meio da sua marca de hotéis Fasano, e marca uma expansão internacional ambiciosa da rede brasileira no mercado de turismo de luxo.

O histórico imóvel — chamado Palazzo Taverna Medici del Vascello — está localizado no coração de Milão, em uma das áreas mais valorizadas da cidade conhecida como Quadrilátero da Moda, cercado por lojas de grandes grifes e pontos turísticos famosos. Construído no século XVI, o palácio carrega séculos de história e arquitetura renascentista.

Segundo o anúncio feito pelo grupo, o palácio será convertido no Fasano Milano, um hotel de luxo que manterá a essência do edifício histórico enquanto incorpora o estilo sofisticado da marca brasileira. O projeto prevê cerca de 40 suítes, restaurante gourmet e um clube privativo, além de serviços exclusivos que refletem a tradição da rede Fasano em oferecer experiências premium aos hóspedes.

A inauguração do Fasano Milano está prevista para ocorrer nos próximos anos, em um movimento estratégico da empresa para consolidar sua presença internacional. Essa expansão ocorre em meio a outros projetos da Fasano em destinos como Portugal, Estados Unidos e América Latina, reforçando a reputação global da marca brasileira no segmento de hotéis de luxo.

Expansão internacional consolida marca brasileira na Europa

A aquisição do palácio histórico reforça a estratégia de internacionalização do grupo JHSF, que tem ampliado sua atuação no mercado global de alto padrão. Com a chegada do Fasano a Milão, a empresa brasileira passa a disputar espaço em um dos destinos mais sofisticados da Europa, conhecido por concentrar grandes grifes, gastronomia premiada e turismo de luxo.

Além de fortalecer a presença da marca no exterior, o projeto também representa uma valorização do patrimônio histórico, já que o edifício do século XVI será restaurado e adaptado para uso contemporâneo sem perder suas características arquitetônicas originais.