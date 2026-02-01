A confusão entre “com certeza” e “concerteza” é frequente no dia a dia, especialmente em mensagens rápidas, conversas online e publicações em redes sociais. Apesar de comum, apenas uma dessas formas é aceita pela norma-padrão do português brasileiro, o que faz toda a diferença em situações que exigem escrita correta, como textos jornalísticos, trabalhos acadêmicos, provas e comunicações profissionais.

Afinal, qual é a grafia correta?

Segundo as regras gramaticais, a única forma adequada é “com certeza”, sempre escrita em duas palavras. A expressão é classificada como uma locução adverbial, formada pela preposição “com” e pelo substantivo “certeza”. Juntas, essas palavras funcionam como um advérbio, transmitindo a ideia de convicção, segurança ou algo que não deixa margem para dúvida.

Já “concerteza”, escrita de forma aglutinada, não existe oficialmente na língua portuguesa. Essa grafia não aparece em dicionários, não é reconhecida por gramáticos e costuma ser sinalizada como erro por corretores ortográficos. Em contextos formais, seu uso é considerado inadequado.

Como empregar “com certeza” corretamente

A locução “com certeza” pode ser usada com bastante liberdade dentro da frase, sem que o sentido seja alterado. Ela exerce o papel de advérbio de afirmação e pode ser substituída por expressões equivalentes, como “certamente”, “sem dúvida” ou “decerto”.

É possível colocá-la no início, no meio ou no fim da oração. Exemplos comuns incluem frases como: “Com certeza, o resultado será divulgado hoje”, “O relatório, com certeza, passará por revisão” ou “Eles estarão presentes na reunião, com certeza”.

Por que “concerteza” não é aceita?

O erro acontece, principalmente, por causa da pronúncia. Na fala cotidiana, as duas palavras acabam sendo ditas de forma contínua, o que leva muita gente a acreditar que se trata de um único termo. No entanto, não há base gramatical, histórica ou etimológica que justifique essa junção.

Por isso, em qualquer situação que exija atenção à escrita, a recomendação é clara: use sempre “com certeza”, em duas palavras, garantindo clareza e correção no texto.