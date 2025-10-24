Depois do empate por 2 a 2 no duelo de ida, realizado em Santo André, Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 16h, na Arena Barueri, em busca de uma vaga na grande final do Campeonato Paulista Sub-20 Série A. O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes mostraram força ofensiva e intensidade no primeiro encontro.

Na partida anterior, Érick Belé foi o destaque do lado alviverde, marcando os dois gols do Palmeiras e confirmando seu bom momento na competição. Pelo Santos, Pepê Firmino e Matheus Xavier responderam à altura, garantindo o empate e mantendo o time vivo na briga pela classificação.

O regulamento é simples e direto: quem vencer o jogo avança para a decisão do estadual. Não há vantagem para nenhum dos lados, e a disputa deve ser acirrada do início ao fim, com ambas as equipes buscando o controle do meio-campo e aproveitando as chances criadas.

Se o resultado voltar a ser um empate no tempo normal, a definição do finalista será nas cobranças de pênaltis. A expectativa é de casa cheia em Barueri e de um jogo intenso, com promessa de grandes atuações das jovens promessas de Palmeiras e Santos.

Às 16h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, o time Sub-20 do Alviverde recebe o Santos pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. O confronto terá transmissão dos canais TNT Sports e Ulisses TV.

Na ida, os históricos rivais ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Para se classificar para a decisão do estadual, o Palmeiras precisará de uma vitória simples. O time é dono da melhor campanha geral do Paulista com 18 vitórias, dois empates e duas derrotas em 22 partidas disputadas.

Técnico do Palmeiras crê em virada na Libertadores

Já no profissional, o técnico Abel Ferreira descreveu a derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, no jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores, como dolorosa. Ele reconheceu que a equipe esteve muito abaixo do seu potencial. Apesar do revés, Abel mantém a confiança nos jogadores e acredita que o time ainda pode virar o resultado e conquistar a vaga na final.

“u acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não tenho pacto com ninguém. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há uma equipe que pode inverter essa vitória somos nós”, disse Abel.